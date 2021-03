Am Wochenende ist das erste von drei Mega-Bauteilen, die in den kommenden Wochen installiert werden, in minuziöser Präzisionsarbeit an seinen Platz gehoben worden.

Wenn 70 Tonnen Stahl fliegen lernen

70 Tonnen schwer, 35 Meter lang und 2,5 Meter breit ist der Träger, der am Wochenende am Pont Buchler im hauptstädtischen Bahnhofsviertel angebracht wurde. In der Nacht zum Samstag war das Teil, das in Italien hergestellt wurde, von zwei Kränen auf einen Speziallastwagen gehievt und am Morgen dann an seinen festgelegten Platz auf der Brücke gehoben worden. Dies war das erste von drei Stücken, die in den kommenden Wochen installiert werden und auf denen später die Tram fahren wird ...

