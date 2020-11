Auch wenn die Virenlast laut den Forschern des LIST eine sinkende Tendenz aufweist, bleiben die Werte auf einem hohen Niveau.

Weniger Virenrückstände in Abwässer

Die Rückstände des Corona-Virus in den Abwässern hat Ende der vergangenen Woche abgenommen. Dies geht aus dem aktuellen Coronastep-Bericht des Luxembourg institute of science and technology (LIST) hervor. Der Anteil der festgestellten Rückstände bleibe aber immer noch auf einem hohen Niveau, so die Forscher.

Research Luxembourg: Leichte Entspannung der Infektionslage Der aktuelle Bericht der Covid-19-Taskforce von Research Luxembourg zeigt, dass das Infektionsgeschehen sich leicht entspannt. Der Sprecher der Taskforce, Paul Wilmes, ist "ganz vorsichtig optimistisch".

An den Zuflüssen von 13 Kläranlagen wurden in der vergangenen Woche Proben entnommen. Da das Virus über den Darm und zum Teil auch über den Urin ausgeschieden wird, sollen die Ergebnisse einen Hinweis darüber liefern, wie das Virus innerhalb der Bevölkerung zirkuliert. In die kontrollierten Kläranlagen fließen nämlich die Abwässer von 445.302 Einwohnern des Großherzogtums - also rund 71 Prozent der Bevölkerung.

Im Oktober wurde ein starker Anstieg (blaue Linie) bei den Rückständen der Viruslast festgestellt. Dieser geht mit mehr Covid-Erkrankungen einher (graue Balken). Grafik: LIST

Die Rückstände waren in den Kläranlagen in Beggen, Schifflingen, Petingen, Bettemburg, Mersch, Ulflingen und Boewingen/Attert wurden zuletzt sinkende Werte festgestellt. An den Anlagen in Bleesbrück, Hesperingen, Übersyren, Grevenmacher, Echternach und Wiltz stiegen die festgestellten Rückstände wieder. Bei jeder Station seien die Werte jedoch auf einem hohen Niveau geblieben, so der Bericht.





