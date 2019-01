Weniger Übernachtungen in Luxemburg

Die Zahl der Übernachtungen in luxemburgischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen fiel 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 Prozent.

Die Zahl der Übernachtungen in Luxemburg ist im vergangenen Jahr gesunken. Laut Schätzungen des EU-Statistikbüros Eurostat wurden im Vorjahr in den heimischen Beherbergungsbetrieben (Hotels, Ferienunterkünfte, Pensionen, Campingplätze) um 4,3 Prozent weniger Nächtigungen verzeichnet als noch ein Jahr davor. Auch in Irland (minus 1,5 Prozent) und Spanien (minus 0,9 Prozent) verzeichnete der Tourismus Einbußen.



Spanien bleibt mit 467 Millionen Übernachtungen trotzdem das Urlaubsland Nummer eins in der EU, gefolgt von Frankreich (444 Millionen, plus 2,4 Prozent), Italien (429 Millionen, plus 1,9 Prozent) und Deutschland (419 Millionen, plus 4,3 Prozent) ...