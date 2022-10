416 Stromausfälle hat es in den ersten acht Monaten dieses Jahres gegeben. Hauptursache sind Beschädigungen durch Dritteinwirkung.

Weniger Stromausfälle als noch vor einem Jahr

416 Stromausfälle hat es in den ersten acht Monaten dieses Jahres gegeben. Hauptursache sind Beschädigungen durch Dritteinwirkung.

(SH) - Gleich mehrmals hatte es im September im Großherzogtum größere Strompannen gegeben. So war etwa innerhalb von drei Tagen gleich dreimal ein Defekt an einem Mittelspannungsstrang, der vom Hochspannungsposten Kayl bedient wird, Grund dafür, dass mehrere Hunderte Haushalte im Süden des Landes keinen Strom hatten. Wie Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) in einer Antwort auf eine parlamentarische Frage des CSV-Abgeordneten Marc Spautz erklärt, handelte es sich dabei um ein Kabel aus den 1980er-Jahren, das 2023 hätte ersetzt werden sollen. Aufgrund der Vorfälle sei nun aber entschieden worden, den Wechsel vorzuziehen. Das Creos-Projektteam sei derzeit damit befasst, die notwendigen Genehmigungen einzuholen, um in den kommenden Wochen das Kabel auf einer Länge von 600 Metern zu ersetzen.

Wie weiter aus der Antwort von Turmes hervorgeht, gab es in den ersten acht Monaten dieses Jahres insgesamt weniger Stromausfälle, als dies noch im Vorjahr der Fall war. So hatte es 2021 zwischen Anfang Januar und Ende August 446 Pannen gegeben, mit einer Durchschnittsausfallzeit von 167,3 Minuten. Im gleichen Zeitraum dieses Jahres waren es 416 Vorfälle, mit einer Durchschnittsdauer von 153,7 Minuten. Hauptursache für die Ausfälle seien Beschädigungen durch Dritteinwirkung und interne Gründe, wie Materialschwäche oder lokale Überlastungen im Netz.

Der Stromausfall vom vergangenen 10. September in Redingen, Ell, Niedercolpach, Kleinelcheroth, Holtz und Perlé ist ein Beispiel hierfür: Damals war ein Ast auf eine Leitung gestürzt. Die Panne war innerhalb von 54 Minuten behoben.

