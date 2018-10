In ihrem Wegweiser zum 28. Sonntag im Jahreskreis erklärt Marie-Christine Ries weshalb es manchmal heilsam und sinnvoll ist, auf die eine oder andere Extravaganz zu verzichten.

Weniger ist mehr

In ihrem Wegweiser zum 28. Sonntag im Jahreskreis erklärt Marie-Christine Ries weshalb es manchmal heilsam und sinnvoll ist, auf die eine oder andere Extravaganz zu verzichten.

Was brauche ich zum Leben? Was gibt meinem Leben Sinn? Als Mitglied der CVX (Communauté de Vie Chrétienne) ist mir die Haltung des einfachen Lebensstils wichtig, auch wenn ich das Ziel noch lange nicht erreicht habe.

Mir bewusst werden: Was brauche ich wirklich, wie und wo kann ich die Schöpfung besser schützen, worauf will oder sollte ich verzichten? Wann und wie ist es mir wichtig, Solidarität mit anderen Menschen auszudrücken?

Manchmal erschreckt es mich schon, wenn ich dann entdecke, dass auch ich meine „Abhängigkeiten“ habe zu einzelnen Kleidermarken oder Gewohnheiten.

Dann ist es hilfreich, mich mit anderen CVXlern über ihre Erfahrungen mit dem einfachen Lebensstil auszutauschen, einander zu unterstützen und im Gebet die Kraft und die Fantasien zum Durchhalten zu erbitten.

In Momenten, wo es mir schwer fällt, eine größere Veränderung anzugehen, fühle ich mich dem reichen jungen Mann im Evangelium sehr nahe, der es sehr schwer hat, seinen Reichtum und Besitz auf den zweiten Platz zu stellen, um der Nachfolge Jesu den größeren Raum in seinem Leben zu geben.

Jesus will sicher nicht, dass wir uns in eine falsche Armut stürzen, aber er will uns bewusst machen: Auf wen oder was baue ich mein Leben, welche (falschen) Sicherheiten beherrschen mich?

Es ist ein spannender Weg, trotz innerer Widerstände, der mich freier macht und mich neue Solidaritäten mit Menschen entdecken lässt.



* Die Autorin ist bischöfliche Delegierte beim Service de la Pastorale, verantwortlich für Diakonie.