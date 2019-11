Seit Freitag, 10 Uhr, hat die neue Filiale der französischen Handelskette am Boulevard Royal geöffnet. Der Ansturm hielt sich jedoch in Grenzen.

Wenig Andrang bei Fnac-Eröffnung

(jt) - Der erwartete Ansturm ist ausgeblieben. Nur etwa zwei Dutzend Kunden fanden sich am Freitag, 10 Uhr, zur offiziellen Eröffnung der neuen Fnac-Filiale im Einkaufszentrum Royal-Hamilius in der Hauptstadt ein.

In den kommenden Wochen werden Filialleiter Richard Hoitinga und sein 30-köpfiges Team sicher mehr gefordert sein. In zwei Wochen wird mit dem Rabatt-Aktionstag "Black Friday" der Auftakt des umsatzträchtigen Weihnachtsgeschäfts eingeläutet. Die Fnac am Boulevard Royal nimmt auch an den verkaufsoffenen Sonntagen teil, hieß es am Donnerstag bei einem Pressetermin.

Demnächst erscheint noch ein weiterer prominenter Name auf dem Türschild des Royal-Hamilius: Noch im November soll auch das Kaufhaus Galeries Lafayette erstmals Kunden empfangen. Auch Delhaize, Tango und Victorine wurden bereits als Mieter im innenstadtnahen Einkaufszentrum bestätigt.