Welttag der Chöre, nicht überall bekannt



(rc) - Jährlich, am zweiten Sonntag im Dezember, wird weltweit der Tag des Chorgesangs gefeiert. Jedoch scheint es, als wäre dieser Feiertag in Luxemburg recht wenig bekannt. Auch in den Musikvereinen trifft man betreffend dieses Datums auf Ratlosigkeit. „Wir waren erstaunt, zu erfahren, dass es diesen Tag gibt. Die Initiative ist toll, die Chormusik zu feiern“, sagt Arend Herold, Direktor des „Institut Européen de Chant Choral“ (INECC).



Es war Alberto Grau, einer der Vizepräsidenten der Internationalen Föderation für Chöre (IFCM), der im Jahr 1990 diesen Feiertag ins Leben gerufen hat ...