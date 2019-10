Welttag der Organspende: Mehr Spender durch klares Bekenntnis

Insgesamt 78 Menschen warten in Luxemburg auf ein lebensrettendes Spenderorgan. Damit ihnen geholfen wird, nutzen die zuständigen Organisationen den Welttag der Organspende, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.

„Stellen Sie sich vor, Sie werden krank und sind auf ein lebensrettendes Organ angewiesen. Würden Sie in so einer Situation Hilfe in Form eines Spenderorgans annehmen? Falls ja, wären Sie auch dazu bereit, selbst zum Spender zu werden?“ Mit diesen beiden Fragen soll sich laut Jorge de Sousa, Transplantationskoordinator von der Organisation Luxembourg-Transplant, jeder auseinandersetzen – der Welttag der Organspende am 17. Oktober ist eine gute Gelegenheit dazu.

Dieser Tag soll die Einwohner von Luxemburg für das Thema sensibilisieren ...