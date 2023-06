Bei der gefundenen 250-Pfund-Bombe handelt es sich um ein Relikt mit einem Säurezünder, die als sehr gefährlich eingestuft werden.

Bei Bauarbeiten entdeckt

Gefundene Weltkriegsbombe in Trier-Olewig - Evakuierung läuft

(dpa/lrs/mar) - Bei Bauarbeiten auf einem Privatgrundstück im Trierer Stadtteil Olewig ist am Freitag eine 250-Pfund-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Es handele sich „um eine gefährliche Bombe mit einem Säurezünder“, die noch am Freitag vor Ort gesprengt werden müsse, teilte die Stadt Trier per Twitter mit. Daher müssten alle Bewohner im Umkreis von 1.000 Metern sofort ihre Häuser verlassen.

Die Sprengung könne nur erfolgen, „wenn alle Personen den Gefahrenbereich verlassen haben“, teilte die Feuerwehr Trier per Warnmeldung mit. Zurzeit läuft die Evakuierung noch auf Hochtouren. In dem betroffenen Gebiet leben etwa 5.400 Menschen, von denen sich bereits etwa 300 in der extra geöffneten Anlaufstelle im Messpark Trier eingefunden haben. Gerade für ältere Bewohner der Stadt ist ein Verlassen ihrer Wohnungen in so kurzer Zeit schwierig.

Sekündlich hört man Sirenen der 350 Einsatzkräfte, die an der Evakuierung beteiligt sind. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz, der über dem Stadtgebiet kreist. Wie die Stadt Trier über Twitter mitteilt, läuft die Evakuierung planmäßig. Seit 17.30 Uhr darf niemand mehr in den betreffenden Bereich.

Der Zugang zur Baustelle, auf dem die Bombe gefunden wurde, sei abgesperrt. Nach dem Abschluss der Evakuierungsmaßnahmen wird die Bombe mit nassem Sand bedeckt, danach wird ein Zünder angebracht und so eine kontrollierte Sprengung ausgelöst. Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt seien vor Ort. Eine Anlaufstelle für Bürger werde im Messepark Trier eingerichtet, teilte die Feuerwehr mit. Außerdem bittet die Stadt, sich über das Geschehen in den örtlichen Medien sowie auf www.trier.de zu informieren.

