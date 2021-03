Von der Pandemie ließen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Demonstrationszuges zum Weltfrauentag nicht abschrecken.

Lokales 15

Weltfrauentag: Rege Teilnahme am Demonstrationsmarsch

Von der Pandemie ließen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Demonstrationszuges zum Weltfrauentag nicht abschrecken. Unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen zogen sie am Montag durch die Straßen der Hauptstadt.

(SC) - Jedes Jahr am 8. März wird der Weltfrauentag begangen - international, aber auch in Luxemburg. Dabei geht es nicht nur darum, bereits erreichte Fortschritte zu feiern, sondern auch darum, auf andauernde Missstände aufmerksam zu machen. Denn auch wenn zwischen Mann und Frau rechtlich nur noch wenig Unterschied gemacht wird - eine echte Chancengleichheit gibt es noch nicht.

Sechs Stimmen zum internationalen Frauentag Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März bat das „Wort“ Frauen aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen um eine Einschätzung der Lage.

Gehältergerechtigkeit, mehr Frauen in Führungspositionen, Gleichberechtigung auf dem Wohnungsmarkt - das sind bloß einige der Forderungen, die am Montag bei dem Demonstrationsmarsch in der Hauptstadt gestellt wurden. Eine Studie des European Institute for Gender Equality (Eige) weist darauf hin, das vor allem das Home Office während der Pandemie die Work-Life-Balance vieler Frauen auf den Kopf gestellt hat.

Wenig verwunderlich also, dass der Demonstrationsumzug die teilnehmenden Frauen und Männer von dem Start um 17 Uhr am städtischen Hauptbahnhof auch am Arbeitsministerium vorbeibrachte, bevor die Teilnehmer auf der Place d'Armes ankamen.

Fotos der Demo finden Sie hier:

15 Trotz Pandemie waren auch am 8. März 2021 die Straßen der Hauptstadt wieder gefüllt. Das Tragen einer Maske war dieses Jahr allerdings Pflicht. Foto: Chris Karaba

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Trotz Pandemie waren auch am 8. März 2021 die Straßen der Hauptstadt wieder gefüllt. Das Tragen einer Maske war dieses Jahr allerdings Pflicht. Foto: Chris Karaba Trotz Pandemie waren auch am 8. März 2021 die Straßen der Hauptstadt wieder gefüllt. Das Tragen einer Maske war dieses Jahr allerdings Pflicht. Foto: Chris Karaba Trotz Pandemie waren auch am 8. März 2021 die Straßen der Hauptstadt wieder gefüllt. Das Tragen einer Maske war dieses Jahr allerdings Pflicht. Foto: Chris Karaba Trotz Pandemie waren auch am 8. März 2021 die Straßen der Hauptstadt wieder gefüllt. Das Tragen einer Maske war dieses Jahr allerdings Pflicht. Foto: Chris Karaba Trotz Pandemie waren auch am 8. März 2021 die Straßen der Hauptstadt wieder gefüllt. Das Tragen einer Maske war dieses Jahr allerdings Pflicht. Foto: Chris Karaba Trotz Pandemie waren auch am 8. März 2021 die Straßen der Hauptstadt wieder gefüllt. Das Tragen einer Maske war dieses Jahr allerdings Pflicht. Foto: Chris Karaba Trotz Pandemie waren auch am 8. März 2021 die Straßen der Hauptstadt wieder gefüllt. Das Tragen einer Maske war dieses Jahr allerdings Pflicht. Foto: Chris Karaba Trotz Pandemie waren auch am 8. März 2021 die Straßen der Hauptstadt wieder gefüllt. Das Tragen einer Maske war dieses Jahr allerdings Pflicht. Foto: Chris Karaba Trotz Pandemie waren auch am 8. März 2021 die Straßen der Hauptstadt wieder gefüllt. Das Tragen einer Maske war dieses Jahr allerdings Pflicht. Foto: Chris Karaba Trotz Pandemie waren auch am 8. März 2021 die Straßen der Hauptstadt wieder gefüllt. Das Tragen einer Maske war dieses Jahr allerdings Pflicht. Foto: Chris Karaba Trotz Pandemie waren auch am 8. März 2021 die Straßen der Hauptstadt wieder gefüllt. Das Tragen einer Maske war dieses Jahr allerdings Pflicht. Foto: Chris Karaba Trotz Pandemie waren auch am 8. März 2021 die Straßen der Hauptstadt wieder gefüllt. Das Tragen einer Maske war dieses Jahr allerdings Pflicht. Foto: Chris Karaba Trotz Pandemie waren auch am 8. März 2021 die Straßen der Hauptstadt wieder gefüllt. Das Tragen einer Maske war dieses Jahr allerdings Pflicht. Foto: Chris Karaba Trotz Pandemie waren auch am 8. März 2021 die Straßen der Hauptstadt wieder gefüllt. Das Tragen einer Maske war dieses Jahr allerdings Pflicht. Foto: Chris Karaba Trotz Pandemie waren auch am 8. März 2021 die Straßen der Hauptstadt wieder gefüllt. Das Tragen einer Maske war dieses Jahr allerdings Pflicht. Foto: Chris Karaba





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.