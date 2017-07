(asc) - In der Weinbauregion an der Mosel gibt es nicht nur hochwertige Weine und Crémants zu verkosten, sondern auch Spezialitäten, die es lediglich in dieser Region gibt.

In Wellenstein wächst mit den „Duederen“ eine Frucht, die nur noch in dieser Gegend gedeiht. Und dieses pflaumenartige gelbe Obst steht alljährlich im Mittelpunkt der „Welleschter Kiermes“. So auch bei der diesjährigen Kirmes, bei der die zahlreichen Besucher schon am Sonntag die gelbe Pflaume in unterschiedlichen Zubereitungen verkosten konnten. Sie wurde angeboten im „Duedere-Schwamp“, der „Duederen Drëpp“ und dem „Wëlle Welleschter“. Ihre Abnehmer fanden aber auch die leckeren „Häipe mat Klappschmannt“.



Doch neben diesen kulinarischen Spezialitäten wurden auch die qualitativ hochwertigen Weine aus den lokalen Weinbergsparzellen zur Verkostung angeboten.



Wer am Wochenende keine Zeit hatte, um nach Wellenstein zu fahren, der hat am Montag noch die Gelegenheit, auf der „Welleschter Kirmes“ vorbeizuschauen. Dort findet traditionsgemäß den ganzen Tag über der beliebte „Kiermesmoart“ statt. Zudem kann im „Leeë Keller“ im Dorfzentrum die Ausstellung der Künstlerin Colette Gerges besichtigt werden. Mit der Vernissage dieser Schau war das Fest am Samstag eröffnet worden. Für Unterhaltung werden bis in den späten Montagabend noch die im Rahmenprogramm vorgesehenen Konzerte sorgen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.