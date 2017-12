(asc) - Weinproduktion mitten im Winter? Ja, auch in dieser Jahreszeit werden gewöhnlich noch Trauben gepresst. Weil in diesem Weinjahr verhältnismäßig wenig Trauben gelesen wurden, wird es wohl kaum bis gar keinen Eiswein geben. Strohwein (franz. vin de paille) gibt es allerdings. In Wellenstein in der Kellerei der Weingenossenschaft Vinsmoselle wurden am Dienstag rosinenartige Trauben für die Herstellung dieses edlen Tropfens gepresst.



„Am 21 ...