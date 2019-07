Der bewölkte Himmel hielt am Sonntag die Menschen nicht davon ab, die "Welleschter Kirmes" im kleinen Winzerdorf an der Mosel zu besuchen.

Wellenstein in Kirmeslaune

Am Wochenende fand in Wellenstein die traditionelle und über die Landesgrenzen hinweg bekannte "Welleschter Kirmes" statt. Das Kirmestreiben wird am Montag mit dem "Kirmesmaart" fortgesetzt. Erst am Dienstag wird wieder Ruhe im Moselstädtchen einkehren. Bis dahin aber bestimmen Musik und Tanz den Dorftakt.



Die Besucher sollten auch die Gelegenheit nutzen, um sich im "Leeë-Sall" die Werke der Malerin Sonja Bordes anzuschauen. Kulinarisch werden sie mit echtem "Lëtzebuerger Kascht" beglückt. Moselweine runden das gastronomische Angebot dann gebührend ab.

Die Organisatoren bieten auch dieses Jahr den bewährten gratis Park & Ride Buspendeldienst ab Remich und die regionalen Busdienste aus allen Teilen des Landes an.