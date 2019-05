Eine 38-jährige Autofahrerin aus Nospelt stirbt am Mittwoch bei einer Kollision mit einem Baum unweit des Kreisverkehrs Quatre-Vents bei Kehlen.

Weiteres Verkehrsopfer auf der N12: Tod im Morgengrauen

(str) - Eine grausige Entdeckung machten gegen 5.30 Uhr am Mittwochmorgen Zeugen auf der N12 zwischen Dondelingen und Quatre-Vents. Kurz vor dem Kreisverkehr stand ein Autowrack an einem Baum. Für die Fahrerin und einzige Insassin des Unfallfahrzeugs kam jegliche Hilfe zu spät. Sie war bereits tot.



Die ersten Erkenntnisse an der Unfallstelle deuten darauf hin, dass die Frau, in einer Linkskurve aus Richtung Dondelingen kommend, von der Fahrbahn abgekommen und mit voller Wucht am linken Fahrbahnrand gegen den Straßenbaum geprallt war. Zur Unfallursache liegen keine Informationen vor. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 38-jährige Einwohnerin aus Nospelt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei mit den Untersuchungen befasst. Zudem wurde auch eine Autopsie angeordnet.

Es ist dies bereits der siebte tödliche Unfall Luxemburger Straßen in diesem Jahr.

Die Route Nationale 12, die über 87 Kilometer von der Hauptstadt bis nach Wemperhardt führt, gilt als einer der Unfallschwerpunkte in Luxemburg.



Von den 31 Todesopfern, die es im Jahr 2018 auf heimischen Straßen gab, starben sechs bei Unfällen auf der N12. Alle waren von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt. Die kilometerlangen Baumalleen sind eines der Hauptmerkmale der N12.

Obwohl die Hauptunfallfaktoren überhöhte Geschwindigkeit und gefährliches Fahrverhalten sind, spielten Straßenbäume beim Ausgang der schweren Verkehrsunfälle eine Rolle: 32 Prozent der tödlichen Unfälle im Jahr 2018 waren Kollisionen mit Bäumen. Bei den Unfällen mit Schwerverletzten waren es 13 Prozent – 30 von insgesamt 234.

Auf der N12 sanktioniert bereits seit 2016 ein Radar nahe Asselborn überhöhte Geschwindigkeit. Ein weiterer soll bald in Lehrhof in Betrieb gehen.