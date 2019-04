Landesweit gibt es nur zwei IRM-Geräte, die eine Bildgebung des Herzens erlauben – bald sollen in Luxemburg drei Scanner für Herzuntersuchungen zur Verfügung stehen.

Weiteres IRM-Gerät für Herzuntersuchungen

Sandra SCHMIT Landesweit gibt es nur zwei IRM-Geräte, die eine Bildgebung des Herzens erlauben – bald sollen in Luxemburg allerdings drei Scanner für Herzuntersuchungen zur Verfügung stehen.

Vier zusätzliche IRM-Geräte (Imagerie par résonance magnétique) sollen in Luxemburgs Krankenhäusern ab Ende dieses Jahres für kürzere Wartezeiten sorgen. Mindestens eines von ihnen soll mit der nötigen Technologie ausgestattet werden, um Bilder des Herzens und des umliegenden Gewebes anfertigen zu können – das geht aus der Antwort von Gesundheitsminister Etienne Schneider auf eine parlamentarische Frage der CSV-Abgeordneten Martine Hansen hervor

IRM-Geräte sollen "schnellstmöglich einsatzfähig" sein Die Luxemburger Krankenhäuser bekommen vier neue Magnetresonanztomografen. Die Standorte der Geräte wurden nicht zufällig ausgewählt.

Im Großherzogtum gibt es aktuell sieben Magnetresonanztomografen (MRT). Allerdings sind nur zwei davon mit dem Sonderzubehör sowie der nötigen Software ausgestattet, um auch eine Visualisierung des Herzens und dessen Gewebes zu ermöglichen. Die beiden dazu geeigneten Scanner stehen am Standort Strassen des Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) und in Kirchberg im Krankenhaus der Fondation Hôpitaux Robert Schuman (HRS).



Wenn nun das Herz eines Patienten in einer Notsituation mit einem MRT-Gerät untersucht werden muss, passiert dies in Strassen und Kirchberg sofort, oder zumindest noch am selben Tag – je nach Dringlichkeit, so der Gesundheitsminister. Handelt es sich jedoch nicht um einen Notfall, kann es zu Wartezeiten zwischen fünf und acht Wochen kommen.

Kürzere Wartezeiten

Etienne Schneider erhofft sich von der Einführung des zusätzlichen Geräts zur Bildgebung des Herzens eine Reduzierung der Wartezeiten. Die vier neuen Geräte sollen im CHL in Strassen, im HRS-Krankenhaus in Kirchberg, im Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) in Esch/Alzette und im Centre Hospitalier du Nord (CHDN) in Ettelbrück installiert werden.

An welchem Standort der Scanner stehen wird, der auch für Untersuchungen des Herzens genutzt werden kann, lässt Etienne Schneider in seiner parlamentarischen Antwort an Martine Hansen offen.