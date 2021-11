Nachdem ein Pizzaautomat im Sommer in Esch/Alzette für Aufregung sorgte, haben die Betreiber nun ein zweites Exemplar aufgestellt.

Ungewöhnliches Essangebot

Weiterer Pizzaautomat in Petingen

Glenn SCHWALLER Nachdem ein Pizzaautomat im Sommer in Esch/Alzette für Aufregung sorgte, haben die Betreiber nun ein zweites Exemplar aufgestellt.

Die Aufregung war groß, als im Sommer in Esch/Alzette ein Pizzaautomat aufgestellt wurde. Vor allem im Rathaus zeigte man sich wenig begeistert, wurde eine entsprechende Genehmigung doch im Vorfeld von den politisch Verantwortlichen abgelehnt.

Nun hat der Betreiber mit einem weiteren Gerät nachgelegt. Seit Ende Oktober können sich Liebhaber der italienischen Spezialität auch in Petingen eine Pizza aus dem Automaten servieren lassen. Nur einige Minuten Geduld müssen die Kunden mitbringen, dann ist das Gericht fertig. Mehrere Varianten stehen dabei zur Auswahl.

Der rotfarbene Automat befindet sich, wie sein Vorläufermodell in Esch auch, auf einem Privatgelände in einer Gewerbezone. Vertrieben werden die Pizzen durch die NVN Group, welche mehrere Restaurants im Süden des Landes betreibt, mit einem Schwerpunkt auf der italienischen Küche.

Interesse ist vorhanden

An einem frühen Mittag unter der Woche ist der Andrang am Automaten derweil recht klein, die Kundschaft bleibt weitestgehend aus. Dass das Gerät insgesamt jedoch durchaus einige Pizzabegeisterte anlockt, weiß man im benachbarten Lebensmittelladen. Vor allem junge Menschen nutzten das Angebot, die Kundschaft sei jedoch allgemein breit gefächert, so die Mitarbeiter.

Stören tut sie der Automat nicht, im Gegenteil. Schließlich lockt das Gerät ja auch vermehrt Kunden in die Gewerbezone und der Lebensmittelladen betreibt selbst einen Automaten mit Süßigkeiten und Getränken gleich nebenan. Verhindern können hätte man die Aufstellung des Pizzaautomaten ohnehin nicht: dieser befindet sich in der Einfahrt zu einem Lagerraum, der von der NVN Group gemietet wird. Die Verantwortlichen des Lebensmittelladens seien jedoch im Vorfeld über die Pläne zur Aufstellung des Pizzaautomaten informiert worden.

Weitere Geräte könnten folgen

Die NVN Group teilte derweil auf Nachfrage hin mit, dass die Resonanz auf Kundenseite an beiden Standorten, also sowohl in Esch als auch in Petingen, positiv sei. Zu den genauen Geschäftszahlen würde man sich jedoch im Allgemeinen nicht äußern.

Auch könne aktuell noch keine Auskunft über mögliche Zukunftspläne gegeben werden, weitere Standorte seien jedoch durchaus denkbar. „Wir hoffen, in Zukunft weiteren Menschen die Möglichkeit zu geben, von unserem Angebot profitieren zu können“, so die NVN-Group in einem Statement.

Im Petinger Rathaus hieß es derweil auf Nachfrage hin, dass man sich aktuell noch nicht zu dem Pizzaautomaten positionieren möchte, hierzu müssten zunächst noch einige Details geklärt und mögliche weitere Schritte ausgelotet werden. Der Schöffenrat werde sich jedoch in absehbarer Zeit mit der Thematik befassen.

Dass die Entfernung eines solchen Gerätes jedoch schwierig werden kann, zeigt das Beispiel in Esch. Dort steht der im August aufgestellte Pizzaautomat noch immer an gewohnter Stelle, obwohl der Schöffenrat bereits im Sommer mögliche Schritte zur Beseitigung des Gerätes prüfen wollte.



