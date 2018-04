Erneut ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ein 20-jähriger Belgier hatte am Mittwoch kurz vor 14 Uhr zwischen Eschweiler und Erpeldingen bei Wiltz die Kontrolle über sein Gefährt verloren.

Weiterer Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Erneut ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ein 20-jähriger Belgier hatte am Mittwoch kurz vor 14 Uhr zwischen Eschweiler und Erpeldingen bei Wiltz die Kontrolle über sein Gefährt verloren.

(SH) - Erneut ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Zwei Motorradfahrer waren am Mittwoch kurz vor 14 Uhr von Eschweiler in Richtung Erpeldingen bei Wiltz unterwegs, als einer der Männer in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache von der Straße abkam, über die Leitplanken flog und gegen einen Baum prallte.

Für den 20-jährigen Belgier aus Spa kam jede Hilfe zu spät.

Die Straße musste während der Aufräumarbeiten für den Verkehr gesperrt werden. Sie ist mittlerweile jedoch wieder geöffnet. Im Einsatz waren neben der Polizei aus Wiltz ein Notarzt sowie die Rettungsdienste aus Wiltz.

Es ist der dritte tödliche Motorradunfall binnen vier Tagen. Am Montag war zwischen Bissen und Vichten ein 30-jähriger Mann tödlich verunglückt, am Sonntag starb ein 56-jähriger Deutscher in der Nähe von Vianden.



Die Zahl der Verkehrstoten in diesem Jahr liegt nun bei 17.



Für den 20-jährigen Belgier kam jede Hilfe zu spät. Foto: Polizei