Geflügelhalter aus dem Kanton Remich werden zur Vorsicht aufgerufen.

H5N1

Weiterer Fall von Vogelgrippe in Remerschen entdeckt

(TJ) – Die Veterinärverwaltung (ALVA) teilt einen weiteren Fall von Vogelgrippe mit. Bei dem kranken Vogel handelt es sich um eine Lachmöwe, die am Freitag gefunden wurde.

Auch wenn die Fälle von H5N1 sich derzeit europaweit bei den Lachmöwen häufen, so sei eine explosionsartige Verbreitung aktuell kaum zu befürchten, weil die Tiere derzeit brüten und sich somit an einem festen Ort aufhalten.

In diesem Zusammenhang weist die ALVA ganz besonders die Geflügelhalter aus dem Kanton Remich auf wichtige Regeln zum Eindämmen der Seuche hin. So wird ihnen wärmstens ans Herz gelegt, ihre Tiere in den Stallungen zu füttern und zu tränken, auf jeden Fall so, dass Wildvögel nicht an die Futterstellen gelangen. Ebenso wird darauf hingewiesen, dass jeder auffällige Todesfall bei einem Geflügeltier unverzüglich einem Tierarzt gemeldet werden soll. Auch wenn Geflügel in der Legeleistung nachlässt und kaum noch trinkt, ist dies eine Meldung wert.

Importe von Geflügel dürfen nur mit einer Bescheinigung durch einen Tierarzt im Herkunftsland getätigt werden. Dies gilt auch für Tiere, die etwa auf einem Markt erworben werden. Die ALVA erinnert in diesem Zusammenhang, dass jegliche Form der Geflügelhaltung der Verwaltung gemeldet werden muss.

Wer kranke Tiere (Schwäne, Gänse oder Enten) beobachtet, soll dies der Veterinärverwaltung unter der Telefonnummer 2478 - 2539 oder via E-Mail: info@alva.etat.lu melden.

