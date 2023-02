Eine Bande raubte im Januar einen Transporter in Deutschland brutal aus. Die Ganoven wurden auch in Luxemburg beobachtet.

Überfall auf Geldtransporter

Weitere zehn Verdächtige von Saarlouis festgenommen

Eine Bande raubte im Januar einen Transporter in Deutschland brutal aus. Die Ganoven wurden auch in Luxemburg beobachtet.

(TJ/AFP) – Am 13. Januar überfielen fünf schwerbewaffnete Männer in Saarlouis (D) einen Geldtransporter. Dabei wurden zwei Personen - ein Polizist und einer der Angestellten der Geldtransportfirma - verletzt. Bei dem Überfall seien Sprengkörper und Schusswaffen eingesetzt worden, so Medienberichte. Unter anderem hatten die Räuber den Transporter mit Sprengstoff geöffnet. Auf der Flucht in Richtung Frankreich hatten die Ganoven ein Polizeifahrzeug, das die Verfolgung aufgenommen hatte, beschossen.

Weitere Festnahme nach Geldtransporter-Überfall in Saarlouis Am vergangenen Freitag wurde ein Geldtransporter in Saarlouis brutal überfallen. Die französische Polizei hat mittlerweile sechs Verdächtige festgenommen.

Am Freitag berichtete die Tageszeitung „Le Monde“ unter Berufung auf Justizkreise über die Verhaftung von zehn Personen im Raum Paris. Mehrere von ihnen sollen an dem Überfall in Deutschland beteiligt gewesen sein. Seit September hatte die französische Polizei die Personen beschattet. Dabei seien sie auch beim Auskundschaften von einem Juwelierladen in Paris und bei verdächtigen Reisen in Luxemburg, Belgien und Deutschland beobachtet worden, heißt es.

Bereits im Januar waren mehrere Personen im Zusammenhang mit dem brutalen Überfall festgenommen worden.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.