Weitere Spritpreiserhöhung am Mittwoch

Der Preis für das 98er-Benzin hangelt sich von Rekord zu Rekord.

(TJ) - Der Höhenflug der Kraftstoffpreise lässt nicht nach. Nach dem 95er-Benzin, das in der Nacht auf Dienstag teurer wurde, ist nun das Super mit 98 Oktan Klopffestigkeit an der Reihe. Ab Mitternacht müssen an der „Pompel“ pro Liter stolze 1,565 Euro bezahlt werden, was einer Verteuerung um 1,6 Cent entspricht. So teuer war das „Super-98“ bislang noch nie.

Die Preise für die anderen fossilen Brennstoffe:

Eurosuper 95: 1,477 Euro

Diesel: 1,395 Euro

Heizöl 50ppm: 0,793 Euro

Heizöl 10 ppm: 0,795 Euro





