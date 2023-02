Zwei Jugendliche wurden in Luxemburg-Stadt erst verfolgt und dann ausgeraubt.

Verbrechen

Weitere Einbrüche und brutaler Diebstahl

Zwei Jugendliche wurden in Luxemburg-Stadt erst verfolgt und dann ausgeraubt.

(he) - In Luxemburg-Stadt in der Nähe des Parks Monterey kam es am Samstagabend gegen 20.10 Uhr zu einem brutalen Diebstahl. Zwei Jugendliche wurden von drei jungen Personen verfolgt und von diesen aufgefordert, ihre Handys auszuhändigen. Eines der Opfer, welches den Aufforderungen nicht nachkam, wurde hierbei zu Boden geworfen und verprügelt. Anschließend raubten die drei Täter mehrere Wertgegenstände von den zwei Jugendlichen und ergriffen die Flucht.

Alkoholisierte Geisterfahrerin verursacht Frontal-Crash auf A4 Ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der A4 hat am Sonntagmorgen für drei Verletzte gesorgt.

Des Weiteren meldet die Polizei erneut Einbrüche. So wurden am Samstag in einem Mehrfamilienhaus in Strassen, in Einfamilienhäuser in Foetz und Bonneweg sowie in ein Einfamilienhaus in Roeser eingebrochen. Laut Polizei laufen die Ermittlungen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.