Jener Mann, der im Oktober 2013 einen Zöllner an der Aire de Capellen angefahren und schwer verletzt hatte, ist am Mittwoch wegen eines ähnlichen Falles in Arlon zu einer Haftstrafe verurteilt worden.

Weitere drei Jahre Haft für Jérémy L.

Steve REMESCH

"Ich habe schon einen in Luxemburg erledigt, ich werde auch mit dir nicht zögern", sagte Jérémy L. einem belgischen Polizisten im September 2018, kurz nachdem er diesen bei einer Kontrolle mit seinem Auto ins Visier genommen hatte. Und tatsächlich, fünf Jahre zuvor hatte er an der Aire de Capellen bei einer Zollkontrolle einen Zöllner angefahren, der einen Fluchtversuch mit einem Nagelbrett unterbinden wollte. Der junge Zollbeamte überlebt seine lebensgefährlichen Verletzungen - mit schweren neurologischen Folgen ...