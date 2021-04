Vier weitere Insassen haben sich mit dem Corona-Virus infiziert. Zwischen diesen Fällen und den beiden vorherigen gibt es keinen Zusammenhang.

Weitere Corona-Fälle im Gefängnis in Schrassig

(SH) - In der Haftanstalt in Schrassig läuft derzeit die Impfkampagne. Doch auch die Zahl der positiven Fälle steigt an. Nachdem vor zwei Wochen ein erster Fall in einem Gefangenenblock gemeldet worden war und dieser Insasse einen weiteren Gefangenen angesteckt hatte, kam es nun in einem weiteren Block zu positiven Fällen.

Serge Legil, der Direktor der Gefängnisverwaltung, hat am Donnerstag eine entsprechende Meldung von RTL bestätigt. Am Mittwochabend sei eine Infizierung festgestellt worden. Daraufhin sei der gesamte Block in Quarantäne gesetzt und durchgetestet worden. Am Donnerstagvormittag hätten die Resultate vorgelegen und dabei seien drei weitere Infizierungen bestätigt worden. Alle weiteren Tests seien negativ ausgefallen, dennoch bleibe die Quarantäne für die kommenden sieben Tage bestehen.

Wie Legil weiter betont, stehen die neuen Infizierungen nicht in Zusammenhang mit den beiden ersten Fällen. Es handele sich um einen anderen Teil der Strafvollzugsanstalt und auch um andere Insassen.

Covid-Station voll belegt

Allen mit dem Corona-Virus infizierten Insassen gehe es derzeit gut. Die vier zuletzt positiv getesteten Insassen wurden auf die Covid-Station verlegt. Mit den beiden weiteren Fällen sei diese Station nun voll belegt, auf der Quarantäne-Station sei hingegen noch eine Zelle frei.

Sollten dennoch weitere Fälle auftreten, könne ein weiterer Plan ausgerufen werden. Dieser liege parat, allerdings sei es derzeit noch nicht so weit. „Die Sicherheit der Strafvollzugsanstalt in Schrassig ist in keinster Weise infrage gestellt und die Lage ist unter Kontrolle“, schließt Legil ab.

