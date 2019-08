Nachdem die Biergerinitiativ Gemeng Wäiswampich zuletzt ein Referendum erzwungen hatte, dürfen am Sonntag nun die Wähler der Gemeinde ihre Meinung zu den Plänen für ein Freizeitresort am See kundtun.

Weiswampach vor der Wahl

John LAMBERTY Nachdem die Biergerinitiativ Gemeng Wäiswampich zuletzt ein Referendum erzwungen hatte, dürfen am Sonntag nun die Wähler der Gemeinde ihre Meinung zu den Plänen für ein Freizeitresort am See kundtun.

Drei Monate nachdem die Biergerinitiativ Gemeng Wäiswampich in einer Unterschriftenaktion das nötige Quorum zur obligatorischen Durchführung einer Volksbefragung errungen hatte, werden am Sonntag nun die Wähler der Gemeinde Weiswampach an die Urnen gebeten, um ihre Meinung zu den umstrittenen Plänen für ein Freizeitresort mit Hotelkomplex, 88 Ferienchalets und Activity Park am lokalen Seegelände kundzutun. Befürworter und Gegner des unter dem Namen „Suneo-Park“ geführten Projekts buhlen denn auch seit Wochen schon unter anderem mit Flugblättern um die Gunst der Bevölkerung ...

