Weiswampach: Tausend Vorwürfe, ein Budget

In Weiswampach übertönen Vorwürfe der Opposition und Verteidigungsreden der Gemeindeführung mittlerweile jegliche anderweitigen Debatten. Am Dienstag endete im Rathaus erneut eine Sitzung im Geschrei.

Die Abstimmung über den Haushaltsplan für das folgende Jahr gilt gemeinhin als Höhepunkt im Sitzungsjahr jeden Gemeinderats. Selten dürfte das Budgetvotum allerdings so in den Hintergrund geraten sein, wie am Dienstag in Weiswampach, wo mittlerweile außer Anschuldigungen der Opposition wegen mutmaßlicher Gesetzesverstöße des Schöffenrats und Verteidigungsreden der Gemeindeführung gegen angebliche Fake News kaum noch etwas zu hören ist.

Der Ratssaal wird – neben den „sozialen“ Medien – zum öffentlichen Gerichtssaal ohne Richter, bei dem es dem Beobachter selbst überlassen bleibt, wem er seinen Glauben schenken will ...