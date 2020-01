Das umstrittene Vorhaben zur Schaffung eines Freizeitresorts samt Hotel, Ferienchalets und Activity-Park am Seegelände in Weiswampach schreiten weiter planmäßig voran. Mittlerweile ist auch die Baugenehmigung erteilt worden.

Weiswampach: Seeprojekt auf Kurs

John LAMBERTY

Das umstrittene Vorhaben zur Schaffung eines Freizeitresorts samt Hotel, Ferienchalets und Activity-Park am bekannten Seegelände in Weiswampach schreiten offensichtlich weiterhin planmäßig voran.

So hat Bürgermeister Henri Rinnen mittlerweile die Baugenehmigung für das von der Privatgesellschaft Lamy Group vorangetriebene Suneo-Park-Projekt erteilt.

Wie Rinnen dem Sender 100,7 dieser Tage bestätigte, sei die Genehmigung zwar bereits am 26. Oktober unterzeichnet, aber erst am 27. November ausgegeben worden, da man zunächst noch seitens des Promotors den Eingang der „garantie d'achèvement“ und der Taxenzahlung abgewartet habe. Bis zum 28. Februar könnte nun gegebenenfalls noch vor dem Verwaltungsgericht Einspruch gegen die Genehmigung erhoben werden.

Aussagen gegen Aussagen



Laut dem Vorsitzenden der Biergerinitiativ Gemeng Wäiswampich, die sich infolge der Seepläne vor Ort gebildet hatte, warte man aber bereits seit drei Wochen vergebens auf einen Termin im Rathaus, um die definitiven Projektpläne einzusehen. Bürgermeister Henri Rinnen erklärt seinerseits, Vertreter der Bürgerinitiative hätten bereits bei einem Termin im Zuge der Commodo-Prozedur am 4. November Einblick in die Pläne für den Hotelkomplex erhalten.

Von der Beantragung eines zusätzlichen Termins wisse er derweil nichts, wobei das Gemeindeamt über die Feiertage hinweg jedoch auch nicht durchgängig und komplett besetzt gewesen sei.

Die Aussichten für einen erfolgreichen Rekursantrag gegen die Baugenehmigung für das See-Projekt schätzt Pol Holweck eigenen Aussagen zufolge aber ohnehin als eher gering ein, müsste man hierfür doch als Kläger zunächst einmal einen intérêt direct nachweisen können.

Bürgerinitiative spürt Rückenwind



Unterdessen hat das Innenministerium der Bürgerinitiative aber die Weiterleitung mehrerer von ihr vorgebrachten Beanstandungen im Bereich des kommunalen Bauwesens an die Staatsanwaltschaft in Diekirch bestätigt. Ressortministerin Taina Bofferding spricht in besagtem Schreiben von der Feststellung „einer gewissen Zahl an Verstößen gegen das Bautenreglement“.

Was die Pläne für das Freizeitresort am See anbelangt, so hatten sich in einem von der Bürgerinitiative erwirkten, konsultativen Referendum am vergangenen 25. August rund 60 Prozent der Wahlbeteiligten gegen das Suneo-Projekt ausgesprochen.

Die Gemeindeführung hatte ihrerseits schon vor der Bürgerbefragung klar gemacht, an dem Vorhaben festhalten zu wollen, dies da man es als einmalige Chance zur Modernisierung des Seeareals sieht und die Pläne ohnehin bereits zu weit fortgeschritten seien, um sie ohne untragbaren Zeit- und Geldverlust zu stoppen.