Vor einem Jahr wandten sich bei einer Volksbefragung in Weiswampach 60,10 Prozent der Wahlbeteiligten gegen die Pläne für ein Freizeitresort am lokalen Seegelände. Am Kurs der Gemeindeführung hat das Votum nichts geändert.

Weiswampach: See bleibt Spaltpilz

Ob am Badeufer, bei den regelmäßig stattfindenden Konzertabenden oder ganz einfach nur auf der Außenterrasse der Buvette: Am Seegelände in Weiswampach kann man sich über mangelnde Ausflugs- und Wochenendgäste zurzeit wahrlich nicht beklagen. „So viele Besucher hat der See schon seit mehr als zehn Jahren nicht mehr gesehen“, freut sich Buvette-Betreiber Serge Pütz. Ein ansprechendes Animationskonzept, gepaart mit einem von Kaiserwetter und Vakanz doheem geprägten Sommer, macht's möglich ...