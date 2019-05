Die Biergerinitiativ Gemeng Wäiswampich hat eigenen Angaben zufolge die nötigen Unterschriften, um ein Referendum zur Schaffung eines Freizeitresorts am lokalen See zu erzwingen.

Weiswampach: Referendum in Sicht

John LAMBERTY Die Biergerinitiativ Gemeng Wäiswampich hat eigenen Angaben zufolge die nötigen Unterschriften, um ein Referendum zur Schaffung eines Freizeitresorts am lokalen See zu erzwingen.

Die neu gegründete Biergerinitiativ Gemeng Wäiswampich hat eigenen Angaben zufolge mittlerweile die notwendige Anzahl an Unterschriften gesammelt, um ein kommunales Referendum über die umstrittene Schaffung eines Freizeitresorts mit Hotelkomplex, rund 100 Ferienchalets und Fun Park am lokalen Seegelände zu erzwingen.

Wämper See: Referendum angestrebt Seit Monaten läuft die Biergerinitiativ Gemeng Wäiswampich Sturm gegen die Pläne für ein Ferienresort am See. Nun soll der Wähler sprechen.

Laut Gesetz kann eine Gemeinde zur Abhaltung einer solchen Volksbefragung gezwungen werden, wenn sich ein bestimmter Anteil ihrer eingeschriebenen Wähler per Petition hierfür ausspricht. In Weiswampach wäre dafür ein Viertel der eingetragenen Wählerschaft erforderlich. Dieses Quorum habe man mit über 400 Unterschriften bei knapp unter 1 000 Wählern inzwischen klar erreicht, wie Pol Holweck, Präsident der Bürgerinitiative, am Mittwoch auf Nachfrage hin erklärte.

Abgabe im Rathaus bis 24. Mai



Die Vereinigung habe sich denn auch darauf geeinigt, die Unterschriftenliste spätestens bis zum 24. Mai im Rathaus – bestenfalls in Präsenz von Bürgermeister Henri Rinnen – zu deponieren. Laut Gesetz müssten die Wähler der Gemeinde dann innerhalb von drei Monaten zu den Urnen gerufen werden, wobei natürlich Wahlpflicht gilt. Bindend wäre das Resultat des Referendums für den Schöffenrat allerdings nicht.

Die umstrittenen Pläne eines Privatinvestors, der das Seeareal per Erbpachtvertrag zur Verfügung erhalten soll, um ein modernes Ferienresort schaffen will, sorgen seit Monaten für kontroverse Debatten in der Region.