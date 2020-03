Laut Informationen des "Luxemburger Wort" hat die Polizei am Freitagmorgen bei einer Hausdurchsuchung im Rathaus in Weiswampach mehrere Dokumente sichergestellt.

Weiswampach: Polizeibesuch im Rathaus

John LAMBERTY

Laut Informationen des "Luxemburger Wort" hat die Polizei am Freitagmorgen bei einer Hausdurchsuchung im Rathaus in Weiswampach mehrere Dokumente sichergestellt. Die Aktion steht laut Justizsprecher Henri Eippers in Zusammenhang mit einer juristischen Voruntersuchung und betrifft den Vorwurf illegaler Vorteilnahme (prise illégale d'intérêt) und des Verstoßes gegen das Bautenreglement.

Weiswampach: Bürgerinitiative bezeichnet Baugenehmigungen als illegal Der Bürgermeister der Gemeinde Weiswampach steht wieder in der Kritik der Bürgerinitiative. Diesmal geht es um ein Mietwohnungsprojekt.

Die von politischen Grabenkämpfen gezeichnete Gemeinde Weiswampach sieht sich zurzeit von verschiedenen Seiten mit Klagen konfrontiert, dies insbesondere im Hinblick auf das Bauwesen vor Ort. Aus den Reihen der Opposition wie der "Biergerinitiativ Gemeng Wäiswampich" waren dabei zuletzt immer wieder Vorwürfe wegen mutmaßlich illegaler Genehmigungen und Gesetzesverstößen erhoben worden.

Ende 2019 hatte auch das Innenministerium wegen "einer gewissen Anzahl von Verstößen gegen das Bautenreglement" die Staatsanwaltschaft in Diekirch eingeschaltet. Um welche Dossiers es sich konkret handelt und ob der Polizeibesuch vom Freitag im Zusammenhang mit der entsprechenden Untersuchung steht, ist bislang aber nicht gewusst.

Bürgermeister Henri Rinnen war bislang noch nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.