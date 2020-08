Weiswampach: Panzerknacker mit Gasflaschen

Am frühen Donnerstagmorgen explodiert der inzwischen siebte Geldautomat in Luxemburg. Dabei ist seit Jahren viel über Täter und Vorgehensweise bekannt.

Es ist der siebte Raubzug im Großherzogtum nach gleichem Schema: In den frühen Morgenstunden machen sich am Donnerstag unbekannte Täter am Bankautomaten der Raiffeisen-Bank in Weiswampach zu schaffen. Gegen 1.40 Uhr kommt es zu einer Detonation. Der Automat wird meterweit durch die Luft geschleudert und bleibt schließlich auf dem Bürgersteig liegen. Die Täter bedienen sich am Bargeld und entkommen unerkannt.

Der Schaden, den sie hinterlassen, ist massiv ...