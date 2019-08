Im Rahmen einer kommunalen Volksbefragung haben sich am Sonntag 60,10 Prozent der Wähler gegen die Schaffung eines Freizeitresorts am lokalen Seegelände ausgesprochen.

Weiswampach: Nein zu Freizeitresort am See

John LAMBERTY Im Rahmen einer kommunalen Volksbefragung haben sich am Sonntag 60,10 Prozent der Wähler gegen die Schaffung eines Freizeitresorts am lokalen Seegelände ausgesprochen.

Im Rahmen einer kommunalen Volksbefragung haben sich am Sonntag 60,10 Prozent der Wahlteilnehmer gegen die Pläne für ein Freizeitresort samt Hotelkomplex, 88 Ferienchalets und Activity-Park am Seegelände in Weiswampach ausgesprochen. 39,90 Prozent befürworten das Vorhaben. Das von der Gemeindeführung und dem belgischen Privatinvestor Lamy Group angestrebte Projekt sorgt in der Region seit Monaten für heftige Diskussionen.

Weiswampach vor der Wahl Nachdem die Biergerinitiativ Gemeng Wäiswampich zuletzt ein Referendum erzwungen hatte, dürfen am Sonntag nun die Wähler der Gemeinde ihre Meinung zu den Plänen für ein Freizeitresort am See kundtun.

Für die Projekt-Gegner der Biergerinitiativ Gemeng Wäiswampich, die das Referendum zuletzt über eine Unterschriftenaktion erzwungen hatten, stellt das Resultat zwar einen süßen Sieg dar. Ob es reicht, um auch eine politische Kursänderung zu erzwingen, ist allerdings fraglich. Immerhin hatte Bürgermeister Henri Rinnen bereits vor dem Wahlgang klar gemacht, dass er an dem Projekt festhalten wolle, von dem sich die Gemeindeführung neue Attraktivität für das Seegelände verspricht.

Projekt-Gegner "ganz zufrieden"



Die Gegner hatten das Vorhaben ihrerseits als völlig überdimensioniert und ökologisch zweifelhaft bekämpft. Als Vorsitzender der Biergerinitiativ zeigte sich Präsident Pol Holweck in einer ersten Reaktion auf das Resultat denn auch "ganz zufrieden".

Erwarte er sich angesichts der bisherigen Aussagen auch keine Kursänderung der Gemeindeführung, so stehe Bürgermeister Henri Rinnen nun doch unter Erklärungsdruck gegenüber den Bürgern der Gemeinde und der gesamten Öffentlichkeit. "Wenn er sich ehrenvoll aus der Affäre ziehen wollte, sollte er eingestehen, sich mit dem Projekt geirrt zu haben, demissionieren und einem anderen das Ruder mit Blick auf den See überlassen."

Rinnen: "Schmutzkampagne gegen meine Person"



Eine Aussage, die Henri Rinnen demonstrativ unkommentiert lässt. Mit Blick auf die vergangenen Monate spricht er vielmehr von einer Schmutz- und Hetzkampagne, die sich mindestens so sehr gegen ihn als Person als gegen die Frezeitresortpläne am See gerichtet habe. "Bereits beim Ankauf der Grundstücke für den Schul-, Sport- und Freizeitkomplex in Weiswampach gab es Kritiker, die alles torpedierten, was unter meiner Führung geplant wurde. Heute spricht dann plötzlich niemand mehr davon."

Ferner wirft Rinnen der Bürgerinitiative aber auch Planlosigkeit vor. Anstatt eine valable Alternative vorzulegen, sei lediglich ein Ideenwettbewerb gefordert worden. "Was soll das bringen, wenn man keinen Investor hat?", so Rinnen. Das Suneo-Projekt sei seinerseits längst vom Innenministerium genehmigt und die Planungen so weit vorangeschritten, dass es keinen Rückzieher mehr geben könne.