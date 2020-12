Wie die Biergeriniativ Gemeng Wäiswampich mitteilt, ist ihre Rekursklage gegen die Umweltgenehmigung für den Bau des umstrittenen Freizeitresorts am See mittlerweile eingereicht. Vor Ort laufen derweil schon längst die Bagger.

Weiswampach: Klage gegen Seeprojekt steht

Wie die Biergeriniativ Gemeng Wäiswampich mitteilt, ist ihre Rekursklage gegen die Umweltgenehmigung für den Bau des umstrittenen Freizeitresorts am See mittlerweile eingereicht. Vor Ort laufen derweil schon längst die Bagger.

Angekündigt war sie bereits seit Anfang Oktober, nun ist es also auch amtlich: Wie die Biergerinitiativ Gemeng Wäiswampich mitteilt, ist ihre Rekursklage gegen die Umweltgenehmigung zur Schaffung des umstrittenen Freizeitresorts samt Hotelkomplex, Ferienchalets und Activity-Park am Seegelände in Weiswampach fristgerecht am Verwaltungsgericht eingereicht worden.

Ziel der Klage sei, dass die von Umweltministerin Carole Dieschbourg erteilte Genehmigung abgeändert oder im besten Fall gar annulliert wird, dies, da nach Ansicht des Anwalts der Bürgerinitiative bei einem Projekt solcher Größenordnung eine detaillierte Umweltimpaktstudie erforderlich gewesen wäre, wie es heißt.

Das neue Freizeitresort am Seegelände in Weiswampach sieht unter anderem einen Hotelkomplex, knapp 100 Ferienchalets sowie einen vielfältigen Activity-Park vor. Grafik: Lamy-Group

Die im Zuge des Genehmigungsdossiers angefertigte Ökobilanz beziehe sich derweil nur auf die Pflanzen-, nicht aber auf die Tierwelt, was allein schon eine Annullierung rechtfertige, da mehrere geschützte Tierarten am See präsent seien, so die Bürgerinitiative. Am See selbst sind die Arbeiten für den Bau des Hotels mittlerweile angelaufen.

Ob die Argumente der Kläger reichen, um das Verwaltungsgericht von einer einstweiligen Aussetzung der Baugenehmigung zu überzeugen, bleibt nun abzuwarten. Eine solche wird in der Regel nur bei erheblichen Zweifeln an der Rechtmäßigkeit einer Genehmigung ausgesprochen.

