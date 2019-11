Im Ringen um die Baupolitik der Gemeindeführung in Weiswampach hat der Schöffenrat um Bürgermeister Henri Rinnen am Freitagmorgen vor Gericht in Diekirch einen Teilerfolg verbuchen können.

Weiswampach: Etappensieg für Henri Rinnen

Ein Landwirt aus Beiler, dessen Klage gegen den Abriss der ehemaligen Schule in Beiler und die Errichtung eines Neubaus vor Ort im März vor dem Polizeigericht in Diekirch als unzulässig abgewiesen worden war, verzichtete am Freitagmorgen am Bezirkstribunal über seinen Anwalt auf ein Berufungsverfahren.

Bürokomplex mit Dorfsaal im Visier



Der Mann hatte im Oktober vergangenen Jahres gegen den Schöffenrat und eine involvierte Privatgesellschaft Klage erhoben, da seines Erachtens weder eine vorschriftsmäßige Genehmigung für den Abriss der vor Jahren bei einem Brand zerstörten Schule, noch für den mittlerweile in Angriff genommenen Bau eines Bürogebäudes samt neuem Dorfsaal vorgelegen habe.

Zudem störe der neue Gebäudekomplex das Ortsbild und liege zu nah an seinem Haus, so der Kläger.

Das Gericht hatte die Beschwerde in der Folge jedoch für unzulässig erklärt, da der Mann scheinbar auch im Interesse anderer Dorfbewohner aufgetreten war und es keine ausreichenden Beweise dafür erkennen konnte, dass dem Kläger selbst ein direkter Schaden entstanden sei.