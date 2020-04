Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate musste die Polizei am Donnerstag zu einer Ratssitzung in Weiswampach anrücken. Diesmal musste gar ein Ratsmitglied aus dem Saal abgeführt werden.

Weiswampach: Erneut Polizeieinsatz im Gemeinderat

John LAMBERTY Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate musste die Polizei am Donnerstag zu einer Ratssitzung in Weiswampach anrücken. Diesmal musste gar ein Ratsmitglied aus dem Saal abgeführt werden.

Die Zeiten mögen nicht normal sein, doch in Weiswampach bedarf es längst keiner Corona-Krise mehr, um die Welt auf den Kopf zu stellen: Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate musste am Donnerstag die Polizei im Gemeinderat anrücken, um die Gemüter am Sitzungstisch zu beruhigen.

Auslöser für den Eklat waren abermals lautstarke Proteste von Rat Vincent Geiben, der trotz Verwarnung keinen geregelten Sitzungsablauf zuließ - und sich nach Eintreffen der Polizei gar lieber bereitwillig von den Ordnungskräften aus dem Rathaus abführen ließ, statt die vom Schöffenrat anvisierte Tagesordnung zu akzeptieren.

Zusatzpunkte abgeschmettert

Zuvor hatte Geiben erfolglos die Einbringung mehrerer Zusatzpunkte auf die Tagesordnung beantragt, in denen dem Schöffenrat einmal mehr mutmaßlich unlauteres Verhalten in Bezug auf diverse Gemeindedossiers vorgeworfen wurde.

Trügerische Idylle: In Weiswampach stehen sich Mehrheit und Opposition unversöhnlich gegenüber. Foto: Guy Jallay

Ein Anliegen, das jedoch in fast allen Punkten von Bürgermeister Henri Rinnen abgeschmettert wurde - mal, da es sich bei den Angelegenheiten um laufende juristische Affären handele, mal da der Gemeinderat nicht entscheidungsbefugt sei, wie Rinnen erklärte, der sich dabei ausdrücklich auf Weisungen des Ministerialbeamten Laurent Knauf berief, der die entsprechenden Punkte als nicht diskussionszulässig bestätigt habe.

Kein Vertrauen in Beamte

Die Meinung Knaufs ließ Rat Vincent Geiben derweil kalt. Dieser sei kein Richter und habe bereits in der Vergangenheit in seinen Auslegungen falsch gelegen. Geiben setzte seinen Protest mit dem Verweis auf das Gemeindegesetz denn auch solange fort bis sich Bürgermeister Henri Rinnen gezwungen sah, ihn zu verwarnen und zwangsläufig von der Polizei abführen zu lassen.

Die Gemeinde Weiswampach ist bereits seit Jahren von offenbar unüberbrückbaren politischen Gräben durchzogen. Die anhaltende Kritik an der Bautenpolitik des Schöffenrats und dessen Plänen für ein Freizeitresort samt Hotel, Ferienchalets und Activity-Park hatte in der Folge auch zur Gründung einer Bürgerinitiative geführt.





