Weiswampach: Ermittlungen nach Autofund im See

John LAMBERTY

Hinsichtlich jenes Autos, das Einsatzkräfte Ende Juni aus dem unteren See in Weiswampach hatten ziehen müssen, ermittelt die Staatsanwaltschaft zurzeit vorrangig mit Blick auf Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung und das Umweltschutzgesetz, wie die Pressestelle der Justiz dem „Luxemburger Wort“ auf Nachfrage hin bestätigt hat. Mehr ist zurzeit angesichts der noch laufenden Untersuchung nicht in Erfahrung zu bringen.

Eine Zeugin hatte das verlassene Fahrzeug durch Zufall beim Schwimmen im See entdeckt und der Polizei gemeldet. Bei der anschließenden Bergung des Wagens war an der Fundstelle sowie in der direkten Umgebung des Sees auch nach etwaigen Personen gesucht worden, wobei allerdings niemand ausfindig gemacht werden konnte.

