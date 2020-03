Dass die Polizei zu einer Hausdurchsuchung im Rathaus anrückt mag nicht jeden Tag vorkommen, doch die Sicherstellung von Dokumenten vom Freitag im Gemeindehaus in Weiswampach löst bei Bürgermeister Henri Rinnen offenbar keine große Aufregung aus.

Weiswampach: Bürgermeister bleibt gelassen

Bürgermeister Henri Rinnen hat die polizeiliche Sicherstellung von Dokumenten im Rathaus angesichts der laufenden Klagen gegen die Gemeinde laut eigenen Aussagen nicht wirklich erstaunt. Foto: Gerry Huberty

„Angesichts der bekannten Klagen, die gegen die Gemeinde lanciert worden sind, wussten wir eigentlich, dass die Behörden wohl irgendwann auch Dokumente vor Ort sicherstellen würden“, meint er. „Wirklich überrascht war ich daher nicht.“

"Keine große Überraschung"

Die beschlagnahmten Papiere stünden zum Teil denn auch in Zusammenhang mit den Ende 2019 vom Innenministerium an die Staatsanwaltschaft in Diekirch weitergeleiteten Dossiers, zu denen man ja auch bereits zuvor im Ministerium Stellung bezogen und Fragen beantwortet habe. Der Vorwurf der illegalen Vorteilnahme, der sich allen voran auf kleinere Versicherungsangelegenheiten beziehe, sei aber bereits damals als eher geringfügig empfunden worden, beteuert Rinnen.

Andere Dokumente bezögen sich derweil auf verschiedene beanstandete Baugenehmigungen sowie auf eine Klage, die von Rat Vincent Geiben an das Umweltministerium gerichtet worden sei und die Anstoß an der Genehmigung zur Errichtung einer Gemeindehalle bei der alten Kläranlage in Weiswampach nehme. Die entsprechende Parzelle liege zurzeit noch in der Grünzone, sei aber im neuen allgemeinen Bebauungsplan (PAG) als Zone für öffentliche Gebäude oder Installationen vorgesehen. „Sowohl der entsprechende Posten im Gemeindebudget als auch der Kostenvoranschlag sind vom Gemeinderat bewilligt worden“, betont Rinnen.

Vom Bauwesen bis zum Seegelände: Die Gemeindeführung in Weiswampach sieht sich seit Langem heftiger Kritik seitens der Opposition im Gemeinderat und der Biergerinitiativ Gemeng Wäiswampich ausgesetzt. Foto: Armand Wagner

Gemeindepolitik mit tiefen Gräben

Ob und welche juristischen Folgen sich aus den erhobenen Klagen ergeben, bleibt vorerst abzuwarten. Die Planungen und Entscheidungen der Gemeindeführung in Weiswampach mit Blick auf das Bauwesen vor Ort sorgen bereits seit Langem für heftige Kritik aus den Reihen der Opposition im Gemeinderat, aber auch seitens der eigens gegründeten Biergerinitiativ Gemeng Wäiswampich, die sich zugleich auch gegen die Pläne zur Schaffung eines Freizeitkomplexes mit Hotel, Ferienchalets und Activity-Park am Seegelände auflehnt. Der Schöffenrat selbst hält die Pläne derweil für ein aussichtsreiche Chance zur touristischen Neubelebung des Areals.