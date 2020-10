Die Biergerinitiativ Gemeng Wäiswampich gibt sich in ihrem Kampf gegen die umstrittenen Pläne für ein Freizeitresort am lokalen Seeareal nicht geschlagen und will nun gegen die erteilte Umweltgenehmigung für das Projekt klagen.

Exklusiv für Abonnenten

Weiswampach: Bürgerinitiative will Umweltgenehmigung für Seeprojekt anfechten

John LAMBERTY Die Biergerinitiativ Gemeng Wäiswampich gibt sich in ihrem Kampf gegen die umstrittenen Pläne für ein Freizeitresort am lokalen Seeareal nicht geschlagen und will nun gegen die erteilte Umweltgenehmigung für das Projekt klagen.

Obwohl alle behördlichen Genehmigungen vorliegen und die ersten Baumfällaktionen vor Ort bereits begonnen haben, will die Biergerinitiativ Gemeng Wäiswampich einen letzten Anlauf gegen die Umsetzung der umstrittenen Pläne für ein Freizeitresort samt Hotelkomplex, rund 100 Ferienchalets und Activity-Park unternehmen. Wie die Initiative am Freitagabend in den sozialen Medien wissen ließ, will man nun in einer Crowdfunding-Aktion die nötigen Mittel einwerben, um vor dem Verwaltungsgericht die von Ressortministerin Carole Dieschbourg ausgestellte Umweltgenehmigung anzufechten und auch Klage bei der Europäischen Kommission zu führen ...