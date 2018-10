Eine Ferienanlage inklusive Vier-Sterne-Hotel soll auf dem Seeareal in Weiswampach entstehen. Da bis dato keine Baugenehmigung für das Projekt besteht, werden die Bagger in diesem Jahr nicht mehr rollen.

Weiswampach: Bau von Ferienresort verzögert sich

Er war von Anfang an umstritten: Der Bau einer modernen Ferienanlage mit Vier-Sterne-Hotel und 100 Ferienchalets in Weiswampach zwischen dem oberen und dem unteren See. Bei der Vorstellung der Pläne zur Umgestaltung des lokalen Seegeländes im Juli hagelte es Kritik.



Viele Ortsansässige befürchteten, künftig keinen Zugang zu den Gewässern mehr zu haben. Die Gemeinde Weiswampach verpachtet das Seeareal an die belgische Investorengruppe Lamy, die somit das Nutzungsrecht für das etwa 20 Hektar große Gelände hat. Bürgermeister Henri Rinnen betonte allerdings im Juli, dass beide Seen für die Öffentlichkeit weiter zugänglich bleiben.

Genehmigung noch nicht angefragt



Die Details des Vertrages zwischen der Gemeinde und dem belgischen Investor sind am 28. November 2017 in einer Konvention vom Gemeinderat verabschiedet und im Dezember 2017 vom Innenministerium genehmigt worden. Immer wieder wurde dann von einem Baubeginn im September gesprochen.



Zu diesem Zeitpunkt war klar: Sollten bis zum 30. September 2018 nicht alle Genehmigungen vorliegen, hätten beide Parteien das Recht, die Konvention zu kündigen. Wie man aus der Antwort von Claude Turmes, Staatssekretär im Nachhaltigkeitsministerium und Umweltministerin Carole Dieschbourg auf die parlamentarische Frage des Abgeordneten Gérard Anzia (Déi Gréng) herauslesen kann, fehlen tatsächlich noch Bewilligungen: Zum Einen wurde bisher laut Regierung noch keine Genehmigung für das Bauprojekt bei der Umweltverwaltung beantragt. Das ist allerdings nötig, damit die Ferienanlage überhaupt gebaut werden kann. Zum Anderen fehlt ein Antrag, der die Nutzung des Gewässers erlaubt.

Bürgermeister Henri Rinnen erklärt auf Nachfrage, dass entsprechende Genehmigungen tatsächlich noch nicht angefordert wurden: "Das Dossier befindet sich in Arbeit. Zuerst war geplant, in einem ersten Schritt nur den Antrag für den Bau des Hotels einzureichen. Jetzt legen wir allerdings ein komplettes Dossier vor, inklusive Wassersportanlage. Die Aussage, im September mit den Bauarbeiten zu beginnen, war etwas überstützt. In diesem Jahr wird nicht mehr gebaut." Henri Rinnen erklärt auch, dass keine der beiden Parteien die Konvention gekündigt hat.



Problem Blaualgen



Im vergangenen Sommer ist zum ersten Mal das Baden aufgrund von Blaualgen verboten worden. Es wird nun untersucht, wie es zur Vermehrung der Cyanobakterien im See kommen konnte. Das Wasserwirtschaftsamt führt laut Regierung aktuell Analysen durch, um eventuelle Verschmutzungen festzustellen. Das ist wichtig, weil in der Konvention die Gemeinde Weiswampach sich verpflichtet, die Badewasserqualität des Sees zu erhalten.



Die Gemeinde hat außerdem den Wunsch geäußert, auch den oberen See auf dem Areal als Badegewässer anerkennen zu lassen. Bisher war allerdings nur die Rede davon, den unteren Bereich durch eine aufblasbare Wasserinsel, Badeufer, und Wasserski-Anlage zu einem wahren Action-Paradies aufleben zu lassen. Um auch den oberen, als offiziellen Badesee anerkennen zu lassen, müssten während drei Jahren immer wieder Tests zur Wasserqualität durchgeführt werden. Laut Regierung gibt es noch keine entsprechenden Messungen.

Wann der Bau des Ferienresorts beginnt, ist derzeit noch nicht bekannt, erklärt Bürgermeister Henri Rinnen: "In einem Monat wissen wir vielleicht mehr."