Weiswampach: Auto aus See geborgen

Am Freitag musste ein Fahrzeug aus einem der beiden Seen geborgen werden. Die Hintergründe sind noch unklar.

(TJ) - Es war eine ungewöhnliche Meldung, die eine Schwimmerin am Freitag der Polizei machte: Sie habe beim Schwimmen in einem der beiden Seen in Weiswampach ein Auto im Wasser entdeckt. Sofort eilten die Sicherheitskräfte und Taucher des CGDIS in den Norden des Landes. Nach einer kurzen Suche konnte das Fahrzeug lokalisiert und geborgen werden.

Das in Frankreich zugelassene Fahrzeug war leer und der Halter des Autos war nicht anwesend, sodass die Polizei anhand der Fahrgestellnummer den Besitzer ermitteln musste. Zudem wurde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden. Wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen auf Nachfrage erklärte, habe man den Halter noch nicht erreicht, sodass die Hintergründe des Vorfalls bis auf weiteres unklar bleiben.

