Weißes Intermezzo lockt an die frische Luft

Der Schnee zog am Wochenende viele Menschen in die Natur. Das Winterwunderland ist allerdings nur von kurzer Dauer.

(str) - Ob zu Fuß, mit dem Schlitten oder gar mit dem Snowboard: Am Wochenende zog es im Großherzogtum Tausende Menschen in den Schnee. Obwohl der Neuschnee, der Luxemburg zunächst am Mittwoch und am Freitagabend noch einmal in voller Pracht überzog, bis in die Tieflagen des Landes reichte, lockten die Hänge und Wiesen rund um Rambrouch, Wahl und Grevels wieder einmal die meisten Menschen an.

7 Rund um Grevels und Wahl war der Andrang an Schlittenhügeln besonders groß. Fotos: Chris Karaba

Die Gegend um den Napoleonsgaard war schließlich auch besonders mit Schneemassen verwöhnt – wenn man denn so will. Denn wer dort seine Garagenauffahrt freischaufeln musste, dürfe wohl weniger Freude daran gefunden haben.

5 Auch das Petrussetal zeigte sich von seiner schönsten Seite. Foto: Chris Karaba

Von ihrer schönsten Seite zeigten sich am Wochenende aber auch Luxemburgs Wälder, die am Sonntag sogar teilweise bei kurzzeitigem Sonnenschein zu Spaziergängen durch ein regelrechtes Winterwunderland einluden.

6 Kockelscheuer lud zu romantischen Spaziergängen ein. Fotos: Chris Karaba

Die weiße Pracht dürfte allerdings nur eine kurze Verweildauer haben – und das auch auf den Höhen im Ösling. Denn bereits heute sollen die Höchstwerte bei den Temperaturen bis zu vier Grad erreichen. Morgen soll es dann zudem teils kräftig regnen und Meteolux rechnet für Mittwoch mit Höchsttemperaturen zwischen sieben und neun Grad.

Das dürfte dann auch den letzten Schneeresten den Garaus machen. Und auch für den Rest der Woche bleiben milde Temperaturen und Niederschläge an der Tagesordnung.

