Weiße Weihnacht fällt aus

Sophie HERMES Aus Schnee an Weihnachten wird in diesem Jahr nichts. Zunächst wird es zwar nass, es bleibt jedoch viel zu warm. Am 25. Dezember soll es abkühlen, Niederschlag ist dann aber nicht mehr in Sicht.

Heiligabend steht vor der Tür. Wer immer noch hofft, an Weihnachten eine ähnliche Überraschung wie am vergangenen Sonntag zu erleben, als auf einmal eine dünne Schneeschicht die Landschaft bedeckte, sollte sich so langsam von dieser Idee verabschieden. Wie die Experten vom staatlichen Wetterdienst Meteolux nämlich bestätigen, ist die Chance auf weiße Weihnachten in diesem Jahr gleich null.



Zunächst steht ein äußerst ungemütliches Wochenende bevor. Zwar soll es etwas weniger windig werden, allerdings ist immer wieder mit Regen zu rechnen. Dieser könnte auf den Straßen für Aquaplaning und vereinzelt für kleinere Überschwemmungen sorgen. Auch am Montag sind immer wieder Schauer möglich. Die Temperaturen werden in den kommenden Tagen dabei jedoch auf bis zu zwölf Grad Celsius ansteigen.

Eine Ausnahme

Zum ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag kühlt es dann merklich ab. In der Nacht wird das Thermometer wohl stellenweise unter null Grad fallen, tagsüber ist nicht mehr mit mehr als fünf Grad zu rechnen. Niederschlag ist dabei jedoch nicht in Sicht. Vielmehr könnte sich die Sonne blicken lassen, wenn sich der Nebel denn verzogen hat.

Dass an Weihnachten Schnee liegt oder fällt, ist wohl in den meisten Filmen die Regel, in Luxemburg bleibt es aber eine Ausnahme. Zuletzt gab es hierzulande 2010 weiße Weihnachten, damals allerdings mit ganzen 26 Zentimetern Schnee und klirrenden -12 Grad Celsius. Auch 2001 schneite es während der Feiertage. 2003 lag unterdessen eine dünne Schneedecke auf dem Boden.

Tage werden länger



Wem die anhaltende Dunkelheit unterdessen zusetzt, der hat Grund zur Freude. Am Freitag findet die Wintersonnenwende statt. Die Tage werden demnach langsam, aber sicher wieder länger. Dauert der Tag am Freitag noch acht Stunden und vier Minuten, sind am 30. Dezember bereits vier weitere Minuten Tageslicht angesagt.