Weinverkostung bei mehr als 30 Winzern

Wine, Taste, Enjoy. Das Event an der Mosel ist für viele Weinliebhaber zum festen Termin geworden. Am Pfingstmontag kann weiter verkostet werden.

(asc/dho) - Reges Treiben an der Mosel am Pfingstsonntag. Unter dem Motto „Wine, Taste, Enjoy" hatten mehr als 30 Winzerbetriebe, Weinstuben und Brennereien ihre Türen geöffnet. Doch damit nicht genug, auch am Pfingstmontag geht die außerordentliche Verkostungsrunde weiter. Das Event beginnt um 11 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter WineTasteEnjoy.lu.

Ein gratis Busdienst bringt die Besucher von Dorf zu Dorf zu den Kellereien, Weinstuben und Brennereien. Dort können sie sich mit den Gutsbesitzern auszutauschen. Bei diesen Abstechern gibt es neben Edelbränden vor allem auch Wein- und Crémantprodukte aus lokaler Herstellung zu verkosten und dazu werden in manchen Stuben und Innenhöfen noch landestypische Speisen serviert.

Dass es in der Region allerdings nicht nur Winzerbetriebe gibt, sondern auch einige interessante Kultureinrichtungen, davon können sich die Teilnehmer ebenfalls unterwegs überzeugen. So empfängt beispielsweise auch das Museum a Possen Besucher. Das einstige Winzerhaus befindet sich in Bech-Kleinmacher und gibt den Besuchern einen Einblick unter anderem ins Leben und den Arbeitsalltag der Weinproduzenten von früher. Im Weinmuseum in Ehnen werden zudem Workshops organisiert.