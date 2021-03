Weinmuseum in Ehnen: Weg frei für die Modernisierung

Seit über 15 Jahren dauern die Planungen für das Centre mosellan in Ehnen an. Nun sollen die Um- und Ausarbeiten endlich anlaufen.

Der an der Weinstraße in Ehnen geplante Centre mosellan mit Ausblick auf Luxemburgs größten Grenzfluss soll einmal das touristische Eingangsportal der Gemeinde Wormeldingen werden. Seit über 15 Jahren dauern die Planungen an, um das etwas verstaubte Weinmuseum zu dieser moderneren und größeren Einrichtung umzugestalten.

Erfolgt ist dies bisher allerdings noch nicht ...