Maacher Wäimoart

Weinliebhaber probieren neuen Jahrgang im Sonnenschein

Volker BINGENHEIMER Zum zweiten Mal findet das erste Weinfest des Jahres im Freien statt - ein Erfolgsrezept. Die Gemeinde Grevenmacher überlegt, dies beizubehalten.

Bei blauem Himmel und Sonnenschein sind beim Maacher Wäimoart mehrere hundert Weinliebhaber zwischen den Ständen umhergeschlendert und haben sich einen Überblick über die Qualität des Moselweins verschafft. Für viele war es die erste Gelegenheit, den Jahrgang 2022 zu probieren.

Nachdem die Gemeindearbeiter an den Tagen zuvor mitten im Regen die Pavillonzelte auf dem Marktplatz aufstellen mussten, hielten Bürgermeister und Gemeindeverwaltung den Atem an, dass sich das Wetter am Freitag bessern würde - was auch tatsächlich geschah. Zum zweiten Mal fand der Weinmarkt, das erste Weinfest im Jahr an der Luxemburger Mosel, unter freiem Himmel statt. Dies sogar mit Rekordbeteiligung: Die Besucher hatten die Auswahl zwischen 32 Ständen und einer „Crémant Lounge“ auf dem kleinen Marktplatz.

Viele prominente Besucher

Bei der Eröffnung am Freitagvormittag waren traditionell viele Bürgermeister und Kommunalpolitiker aus dem Luxemburger Osten sowie ausländische Botschafter und Vertreter von deutschen Nachbargemeinden zu Gast.

In seiner Eröffnungsrede bemängelte Bürgermeister Léon Gloden, dass sich die Verbraucher in Luxemburg wieder verstärkt ausländischen Weinen zuwendeten. Während der Coronapandemie war ein Trend zu lokalen Produkten zu spüren und die Luxemburger Winzer verkauften viel an die heimische Kundschaft.

Bürgermeister Gloden drückte sein Bedauern darüber aus, dass der „100% Lëtzebuerg“-Shop in der Rue de Trèves schließen musste. Er regte an, an anderer Stelle ein Geschäft für Luxemburger Produkte mit Unterstützung des Tourismus- und Wirtschaftsministeriums wiederzueröffnen.

In seiner Rede ging Gloden zudem auf ausufernde Kontrollen der Arbeitsinspektion ITM während der Weinlese ein, die von den Winzern teilweise als „Schikane“ wahrgenommen wurde. Er forderte, die Winzerschaft von „unnötigem Papierkrieg“ zu entlasten. „Ihr Platz ist im Weinberg, nicht am Schreibtisch“, meinte er.

„Exzellenter Jahrgang“

Die Luxemburger Weinkönigin Zoé Schoeben wünschte den Festbesuchern viel Freude am neuen Wein. 2022 hätten die Winzer trotz der großen Trockenheit einen „exzellenten, frischen und fruchtigen Jahrgang“ eingebracht, sagte sie.

In seiner 91-jährigen Geschichte hatte der Maacher Wäimoart fast immer drinnen stattgefunden, davon jahrzehntelang im alten Sport- und Kulturzentrum am Schwäinsmoart. Weil dort gerade das neue Kulturzentrum gebaut wird, entschloss sich die Gemeinde, den Wäimoart im Freien stattfinden zu lassen. Bürgermeister Léon Gloden berichtete von Gesprächen mit Winzern, die den Marktplatz als neuen Veranstaltungsort sehr positiv aufgenommen haben. Die Gemeinde überlege nun, den Wäimoart immer dort abzuhalten.

