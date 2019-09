Ein ganzes Wochenende lang konnten die Besucher beim Riesling Open Wein und Crémant sowie kulinarische Spezialitäten genießen.

Lokales 16

Weingenuss zu Wasser und zu Lande

Volker BINGENHEIMER Ein ganzes Wochenende lang konnten die Besucher beim Riesling Open Wein und Crémant sowie kulinarische Spezialitäten genießen.

Ganz kurz vor Beginn der Weinlese haben die Winzer der Rieslinggemeinde Wormeldingen ihre Keller und Probierstuben geöffnet und hießen die Gäste aus Nah und Fern willkommen. Ein ganzes Wochenende lang konnten die Besucher beim Riesling Open Wein und Crémant sowie kulinarische Spezialitäten genießen. ´

16 Fotos: Lex Kleren

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Fotos: Lex Kleren

In den fünf Ortschaften Ahn, Ehnen, Machtum, Wormeldingen und Oberwormeldingen herrschte viel geselliges Treiben, viele Winzer hatten zudem für musikalische Unterhaltung gesorgt. Nach ihrer Krönung am Freitag stattete die neue Rieslingkönigin Fabienne mit ihren vier Prinzessinnen den einzelnen Dörfern einen Besuch ab – und stieß mit den Winzerfamilien und den Besuchern mit einem Glas an. Den herrlichen Ausblick auf die Weinberge konnten die Gäste des Riesling Open auch von der Wasserseite genießen. Am Sonntag verkehrte die MS Marie-Astrid zwischen Machtum, Ahn und Wormeldingen.