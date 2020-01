Weinbau in Luxemburg: Ganz ohne Chemie geht es auch

Glyphosat wird in Luxemburg Ende des Jahres verboten. Die Privatwinzer wollen nun einen Schritt weiter gehen und freiwillig auf Unkrautvernichtungsmittel verzichten.

Wenn das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat Ende dieses Jahres in Luxemburg verboten wird, ist der Weinbau vorbereitet. Die Winzerbetriebe an der Luxemburger Mosel haben die Gerichtsprozesse in den USA um Millionenentschädigungen für gesundheitliche Folgen von Glyphosat verfolgt und frühzeitig ihre Konsequenzen gezogen. „Wir arbeiten schon seit zwei Jahren ohne Glyphosat“, sagt Ern Schumacher, Präsident der Luxemburger Privatwinzer.

Auf freiwilliger Basis wollen die privaten Weingüter nun einen Schritt weiter gehen und ganz auf chemische Unkrautbekämpfung verzichten ...