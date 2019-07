Rund 200 Fans der Moselregion waren am Sonntag in Ahn unterwegs, um während der zweiten Auflage der Promenade du Terroir mehr über die Arbeit der regionalen Winzer zu erfahren.

Lokales 11

Wein, Wissen und wandern: Promenade du Terroir

Rund 200 Fans der Moselregion waren am Sonntag in Ahn unterwegs, um während der zweiten Auflage der Promenade du Terroir mehr über die Arbeit der regionalen Winzer zu erfahren.

(LuWo) - Klassische Weinfeste haben in der Moselregion Tradition. In Ahn haben sich vier Winzerbetriebe aber etwas Neues einfallen lassen: Warum nicht die Moselfans zu einem Trip durch die Weinberge einladen, um einen Tag in der Natur zu verbringen und gleichzeitig etwas über den Weinbau zu lernen?



Eine erste Promenade du Terroir gab es bereits im vergangenen Jahr in enger Zusammenarbeit mit der Confrérie du Palmberg. Der Erfolg ermunterte die Winzer dazu, eine zweite Auflage zu starten, die gestern über die Bühne ging. Und diese war gut besucht: Mit über 200 Besuchern verdoppelte sich die Teilnehmerzahl gegenüber dem Vorjahr.

11 Foto: Lucien Wolff

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Lucien Wolff Foto: Lucien Wolff Foto: Lucien Wolff Foto: Lucien Wolff Foto: Lucien Wolff Foto: Lucien Wolff Foto: Lucien Wolff Foto: Lucien Wolff Foto: Lucien Wolff Foto: Lucien Wolff Foto: Lucien Wolff

Wie bereits im vergangenen Jahr konnten Eltern sich mit ihren Kindern für einen circa vier Kilometer langen Familienwanderweg durch die Weinberge entscheiden, während sportliche Teilnehmer auf über neun Kilometern die Traumschleife Palmberg entdeckten. 90 Prozent der Wanderer wählten den schwierigeren Rundkurs, der ihnen während fast vier Stunden wunderbare Aussichten bescherte und es zudem erlaubte, die Arbeit der Winzer kennenzulernen.



Für alle Wanderer gab es unterwegs drei Zwischenstopps um sich auszuruhen, auserlesene Weine zu verkosten und Schinken, Käse und Rieslingpastete zu genießen. Zufrieden erreichten die Teilnehmer dann wieder den Ausgangspunkt beim Kulturzentrum. Und das Fazit: 2020 wird es in Ahn eine dritte Ausgabe der Promenade du Terroir geben.