Wein und Partylaune beim Picadilly

(LuWo) - Drei Tage lang war in Stadtbredimus Stimmung und gute Laune angesagt. Tausende Besucher kamen auf die Schleiswiss um am Picadilly Fest teilzunehmen. Schlechtes Wetter und Schlamm am Freitagabend konnten der 69. Auflage nichts anhaben. Die After Work Party, bei der Fade to Grey zum Auftakt spielte, kannte den gewünschten Erfolg.



Dieses Jahr boten die Veranstalter Jung und Alt einen besonderen Leckerbissen an. So lieferte das DJ-Team Hootenanny am späten Abend den musikalischen Hintergrund zur Mega-Show einer brasilianischen Tanzgruppe. Mit der Hunneg-Strëpp und der Cover Band For Example war das Samstagprogramm ebenfalls optimal aufgestellt.

Bei sommerlichen Temperaturen am Samstag war auch der Weingarten voll besetzt. Das aus Weißwein, Cassis und Kohlesäure hergestellte Picadilly-Getränk heizte die Stimmung an. Darüber hinaus sorgte das Food-Village dafür, dass kein Hungergefühl aufkam.



Am Sonntag beschließt der traditionelle Familientag das Picadilly Weinfest. Bereits zum 59. Mal gibt die Escher Harmonie Municipale eines ihrer beliebten Sommerkonzerte.