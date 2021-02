Wein genießen, Architektur bestaunen

Ab dem Sommer soll ein neuartiges Angebot Touristen an die Mosel locken. Es verbindet hochwertigen Wein und herausragende Architektur der Weingüter, und das entlang von 300 Flusskilometern.

Mit dem Projekt Via Mosel' will die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) Terroir Moselle Wein- und Architekturtourismus verbinden und ab diesem Sommer mehr Touristen an die Mosel locken ...