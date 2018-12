Weiler-la-Tour: Reding als Bürgermeister vereidigt

Sieben Wochen, nachdem Cécile Hemmen ihren Rücktritt erklärt hatte, ist nun ihr Nachfolger Vincent Reding vereidigt worden.

(rr) - Der 27-jährige Vincent Reding legte am Donnerstag vor Innenministerin Taina Bofferding den Eid als neuer Bürgermeister der Gemeinde Weiler-la-Tour ab. Damit tritt er die Nachfolge von Cécile Hemmen an, die Ende Oktober überraschend ihren Rücktritt bekannt gegeben hatte. Der Gemeinderat hatte sich am 19. November auf die neue Zusammensetzung des Schöffenrates geeinigt.



Reding werden die Schöffen Andrée Colas und Bob Wagner zur Seite stehen, die am vergangenen 14 ...